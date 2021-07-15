Прокуратура Мичуринска добилась ужесточения приговора для участницы аферы на 14,2 миллиона рублей

Прокуратура Мичуринска обжаловала приговор местной жительнице, которую вместе с мужем признали виновными в мошенничестве. Супруги, являясь индивидуальными предпринимателями, с 2013 по 2015 годы, получили от жителя города за вложение в общий бизнес 14 200 000 рублей. Этими деньгами мошенники распорядились по своему усмотрению и «бизнес-партнеру» ничего не вернули.

В Мичуринском городском суде супругов признали виновными в совершении преступления, при этом мужчина получил реальный срок, а его жена – условный.

- Прокуратура Мичуринска не согласилась с приговором суда вследствие его чрезмерной мягкости и обжаловала его в Тамбовский областной суд, где преставление прокуратуры удовлетворили, - сообщает региональная прокуратура. - Условное осуждение женщине было изменено на реальное лишение свободы.