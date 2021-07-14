В Тамбовской области будут судить мошенника из Волгограда, обманувшего фермера на 600 тысяч рублей

На Тамбовщине завершено расследование уголовного дела о мошенничестве. 23 декабря в полицию Жердевского района обратился 48-летний фермер из Уварово. Мужчина пояснил, что хотел приобрести семена подсолнечника через посредника. В его роли выступил 43-летний житель города Волгограда, который оказывал услуги по приобретению сельхозпродукции.

Волгоградец смог войти в доверие к тамбовскому фермеру, сам нашел продавца семян и договорился об их погрузке в «КАМАЗ». У покупателя он взял 600 тысяч рублей и поехал с деньгами на сделку.

На месте посредник и жердевский фермер, продающий семена, долго обговаривали цену и условия продажи, проверяли деньги в банке. В какой-то момент посредник решил сделать небольшой перерыв в оформлении сделки и попросил встретиться через час. Однако в назначенное время никто не приехал.

Более того, посредник перестал отвечать на звонки. Тогда продавец семян решил вернуться на место сделки, где стоял груженый «КАМАЗ» и уваровский фермер. Продавец не был в курсе, что исчезнувший мужчина был всего лишь посредником, а не компаньоном фермера.

В итоге семечки жердевского фермера остались непроданными на складе готовой продукции. А фермер из Уварово сразу же обратился в полицию, поняв, что посредник исчез с его деньгами.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.3. ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Полицейские установили, что аферист скрывался на территории Волгоградской области. Стражи порядка направились туда в служебную командировку и задержали мошенника. Мужчину для дальнейших разбирательств доставили в Тамбовскую область. Похищенных у фермера денег при нем не нашли.

- В настоящее время расследование уголовного дела закончено, с обвинительным заключением оно направлено прокурору Жердевского района Тамбовской области для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.