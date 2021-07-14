В Мичуринске на год задержали ремонт школы №1

Обновленное учебное заведение распахнет двери для учеников 1 сентября этого года Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

В Мичуринске подходит к концу капитальный ремонт одной из крупнейших школ наукограда - МБОУ СОШ № 1 на улице Советской. Он начался в июле прошлого года и, согласно контракту, должен был завершиться в середине ноября 2020, однако подрядчик не уложился в намеченные сроки.

По словам главы Мичуринска Максима Харникова, это было связано не только с пандемией коронавируса и большим объеме дополнительных работ, которые, как утверждал подрядчик, невозможно было предвидеть на этапе проектирования, но и с количеством привлеченных к работе специалистов.

- В ходе ежедневного мониторинга нами были выявлены неоднократные факты, когда на объекте работало недостаточное количество людей, зафиксированы случаи несвоевременной закупки стройматериалов. В рамках комиссионных выездов на объект выявлялись недостатки, устранение которых также требовало дополнительного времени, - сказал глава наукограда. - По каждому нарушению составлена необходимая документация. В настоящий момент ведется претензионная работа, в отношении подрядчика применены штрафные санкции.

После капремонта в этом корпусе смогут продолжить свое обучение порядка 700 учеников. Сесть за парты родной школы они смогут уже в новом учебном году.

В рамках капремонта специалисты заменили кровлю здания, коммуникации, установили новые окна, отремонтировали классные комнаты и кабинеты, полностью реконструировали спортивный зал. Также особое внимание уделили благоустройству территории школы. Рабочие уложили плитку, установили малые архитектурные формы.