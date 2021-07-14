На тамбовской трассе «Кадиллак» въехал в «Гранту»: погиб водитель отечественного авто

Водитель иномарки с травмами попал в больницу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой смертельные травмы получил 48-летний мужчина, произошла, 13 июля в 18 часов 30 минут на 528 км автодороги Р-22 «Каспий» в Сампурском районе. 24-летний мужчина за рулем автомобиля «Кадиллак», двигавшийся в сторону Волгограда, столкнулся с едущей навстречу «Лада Гранта» под управлением 48-летнего водителя.

- В результате происшествия водитель отечественного скончался на месте ДТП до приезда медицинской службы, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - Водитель «Кадиллака» с травмами различной степени тяжести доставлен в Уваровскую ЦРБ.