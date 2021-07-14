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Здоровье14 июля 2021 9:40

Коронавирус в Тамбове, новости на 14 июля: за сутки заболели 97 человек

Общее число заразившихся COVID-19 в регионе – 36050
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области число заразившихся коронавирусом, по данным на 14 июля, достигло 36050 человек. Из них выздоровели 34270 человек, 641 тамбовчанин умер. За последние сутки болезнь обнаружили у 97 жителей региона, это на 2 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 31 мужчина и 63 женщины в возрасте от 19 до 88 лет, а также трое детей от 2 до 16 лет.

- На госпитализации находятся 817 человек, из них диагноз «пневмония» у 767 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.