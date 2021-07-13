Нижегородцы, обворовавшие офисы в Тамбове, пойдут под суд

У гастролеров нашли отмычки для вскрытия замков Фото: УМВД России по Тамбовской области

1 октября прошлого года в полицию обратились представители нескольких компаний, расположенных в трехэтажном здании на Моршанском шоссе областного центра с заявлениями о совершенных кражах. Ряд офисных помещений оказался взломанным, из кабинетов пропали банковские карты на сумму полмиллиона рублей.

Полицейские опросили работников офисов и выяснили, что преступники проникли в здание ночью через окно первого этажа. Предположительно, у них были ключи или отмычки от дверных замков, которыми воры вскрыли офисные помещения. Эксперты-криминалисты нашли оставленные на месте преступления следы преступников. Оперативники изучили записи с камер видеонаблюдения, расположенных на ближайших зданиях, а также записи системы видеонаблюдения «Безопасный город».

В следственном подразделении отдела полиции № 3 УМВД России по городу Тамбову возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ «Кража». Установлено, что на следующий день после похищения, преступники начали обналичивать банковские карты. Под подозрение тамбовских полицейских попали трое жителей Нижнего Новгорода. Во время поездки в служебную командировку, при помощи местных оперативников подозреваемых задержали и доставили в Тамбов для проведения следственных мероприятий. У них изъяли десятки отмычек, часть похищенных денег и банковские карты. По решению суда жителей Нижнего Новгорода арестовали и поместили в следственный изолятор, где они находились весь период расследования. За это время нижегородцы полностью погасили причиненный ущерб в размере полмиллиона рублей.

- 12 июля расследование уголовного дела закончено, с обвинительным заключением оно направлено в суд Октябрьского района города Тамбова для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.