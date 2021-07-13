В Тамбовской области 16-летний подросток на мопеде врезался в легковушку

Парень на мопеде врезался в легковое авто Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадал несовершеннолетний, произошла 12 июля в 14 часов 20 минут на грунтовой дороге от села Бахарево до села А. Верхи Сампурского района. 16-летний подросток, управлявший мопедом «Дельта», по непонятной причине столкнулся с автомобилем ВАЗ-21074 под управлением 50-летнего мужчины, который двигался навстречу.

- В результате аварии подросток получил травмы, его госпитализировалт в ТОГБУЗ «Детскую областная больница», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.