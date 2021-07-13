Коронавирус в Тамбове, последние новости на 13 июля: число заболевших за сутки составило 95 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 13 июля, 35953 человека. 34171 заболевший выздоровел, 638 тамбовчан умерли. За последние сутки зафиксировали 95 новых случаев, это на 3 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 37 мужчин и 51 женщина в возрасте от 18 лет до 81 года, а также 7 детей от 1 года до 16 лет.

- На госпитализации находятся 847 человек, из них диагноз «пневмония» у 789 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.