В Тамбовскую область увеличат поставки вакцины от коронавируса

Губернатор Тамбовщины Александр Никитин обратился в Минздрав с просьбой об увеличении поставок вакцины в область в количестве не менее 50 тысяч комплектов в неделю. По информации вице-премьера Татьяны Голиковой, нескольким регионам России, включая Тамбовскую область, в этом вопросе пойдут навстречу.

- Когда Минздрав увеличит поставки вакцины от коронавирусной инфекции в нашу область, мы сможем ежедневно прививать до 7 тысяч человек, - сказал Александр Никитин.

Сегодня в листе ожидания — более 30 тысяч человек. Как свидетельствует отчет Центра управления регионом, много жалоб на проблемы с вакцинацией в социальных сетях.

По оценке начальника управления здравоохранения области Марины Лапочкиной, эпидемиологическая ситуация по COVID-19 на территории области неблагоприятная. Особенно беспокоит уровень заболеваемости в Бондарском, Жердевском, Тамбовском, Уваровском районах - намного выше среднеобластного. Очаги заболеваемости зафиксированы на крупных предприятиях - «Тамбовский бекон», «Электроприбор», «Пигмент», «Ревтруд».

За неделю по области дополнительно введено 56 коек для больных (всего развернуто 1255 коек). Но при этом 21% коечного фонда остается свободным. Количество вызовов скорой медицинской помощи на прошлой неделе не росло.

По оперативным данным управления здравоохранения, прививки получили почти 40% тамбовчан от числа подлежащих вакцинации, это около 200 тысяч человек, из них более 86,2 тысяч человек пожилые люди.

Более половины подлежащего вакцинации населения привито в Инжавинском районе и городе Котовск. А низкие показатели охвата вакцинацией сохраняются в городах Мичуринске и Моршанске, в Тамбовском и Сосновском районах.

- Дефицит вакцины сегодня наблюдается, к сожалению, во всех регионах страны, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Но предпринятые правительством РФ совместно с Минздравом меры должны в ближайшее время стабилизировать положение.