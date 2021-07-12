В Тамбовской области нашли 10 тысяч бутылок поддельного спиртного

С 1 по 9 июля в Тамбовской области проходила оперативно-профилактическая операция «Алкоголь». Полицейскими совместно с контролирующими органами области выявлял продавцов нелегального спиртного. За это время следственные органы возбудили 21 уголовное дело, связанное с незаконным оборотом алкогольной продукции. К административной ответственности за ряд нарушений закона привлекли 48 человек.

Так, на территории Мичуринского района полицейские обнаружили подпольное предприятие, на котором производили и хранили спиртное с признаками контрафакта. Здесь изъяли производственную линию, а также больше 6 тысяч единиц алкоголя известных мировых брендов. По данному факту после проведения соответствующих экспертиз возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 6 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

В Котовске полицейские обнаружили и изъяли около двух с половиной тысяч бутылок водки с признаками контрафакта. Продукция хранилась в нескольких гаражах для дальнейшей продажи.

- Всего за время проведения операции изъято свыше 10 тысяч единиц фальсифицированной алкогольной продукции на сумму свыше двух миллионов рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.