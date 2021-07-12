Два пляжа в Тамбовской области оказались непригодными для купания

Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области провела проверку пляжей в регионе. По состоянию на 12 июля, вода в двух местах для купания не соответствует требованиям санитарного законодательства.

Проверку Роспотребнадзора не прошли:

- р.Цна, Тамбовский район, с.Татаново;

- пруд р.п. Новая Ляда, Тамбовский район, пляж «Пруд Новолядинский».

- Помните, что купание помнить, что купание в местах, вода в которых не соответствует санитарно-химическим показателям, может привести к возникновению аллергических реакций, которые проявляются в виде высыпаний на коже, зуда, при заглатывании во время купания воды, качество которой не соответствует по микробиологическим и паразитологическим показателям - к возникновению острых кишечных заболеваний, - сообщает региональное управление Роспотребнадзора.