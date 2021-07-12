Жителям тамбовского села вернут деньги за некачественную воду

К Уполномоченному по правам человека в Тамбовской области еще в ноябре 2020 года обратился житель села Молоканщина Кирсановского района, который пожаловался на отсутствие качественной питьевой воды. При этом перерасчет за услугу ненадлежащего качества людям не делают.

Во время проверки информация, изложенная в жалобе, подтвердилась. 29 июня Кирсановский районный суд удовлетворил иск регионального управления Роспотребнадзора и обязал ООО «Райжилкомхоз» и администрацию Калаисского сельсовета организовать водоснабжение населения с. Шиновка и с. Молоканщина питьевой водой надлежащего качества в срок до 31 декабря 2024 года.

Ситуацию должно исправить строительство станции очистки воды в с. Молоканщина, которое планируется в 2022 году. А пока ресурсопоставщик должен сделать людям перерасчет за некачественную воду с января 2020 года по сегодняшний день.

- Соответствующее предписание уполномоченный направил в водоснабжающую организацию, - рассказали в аппарате омбудсмена. - Исполнить это решение нужно до 10 августа.