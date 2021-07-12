В Тамбовской области некоторым сотрудникам за прививку выдают премии в 5 тысяч рублей

Тамбовчан начали поощрять за сделанные прививки.

- Применяются такие меры, как премирование, бесплатные медицинские услуги, предоставление дополнительных выходных и дополнительных дней к отпуску, - говорит начальник регионального управления сельского хозяйства Лидия Бакуменко. - Уже более 100 работодателей приняли локальные нормативные акты, регламентирующие данные меры стимулирования. На Избердеевском элеваторе, к примеру, сотрудникам, сделавшим прививку, выдают премии в размере до 5 тысяч рублей. На таких предприятиях как «Тамбовский бекон», «Токаревская птицефабрика», «Тамбовская индейка», «Русагро-Тамбов», «Крахмалопродукт» работникам делают бесплатные анализы на наличие антител.

На многих предприятиях организована работа выездных бригад медиков, прививки можно сделать прямо на рабочих местах. Всего по состоянию на 12 июля от коронавируса вакцинировано почти 6,5 тысяч работников предприятий АПК области. Это составляет 16% от фактической численности и 27% от исполнения целевого показателя. Работа продолжается. Сотрудникам, которые прошли вакцинацию от COVID-19, организации вправе предоставить все стимулирующие надбавки и выплаты, которые установлены правилами внутреннего трудового распорядка