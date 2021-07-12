Воронежец украл из тамбовского магазина бритвы, лезвия и 50 пачек сигарет

На Тамбовщине перед судом предстанет житель Воронежской области. Он обвиняется в краже сигарет и бритвенных принадлежностей на 13 тысяч рублей из супермаркета в Первомайском районе.

Вечером, 20 января этого года, 38-летний мужчина на своей машине возвращался в город Королев, где работал вахтовым методом. По пути он решил заехать в продуктовый супермаркет в поселке Первомайский. Увидев, что на кассе нет продавца, злоумышленник решил воспользоваться этим. Мужчина похитил 7 бритвенных станков, 8 упаковок лезвий для бритв и более 50 пачек сигарет. Украденный товар он положил в рюкзак и незаметно вышел из магазина.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ «Кража». Полицейские изучили записи с камер видеонаблюдения и нашли вора. Подозреваемый сразу признался в краже. В процессе расследования уголовного дела он полностью компенсировал причиненный ущерб.

В конце июня расследование уголовного дела завершилось. Оно направлено в суд с обвинительным заключением для рассмотрения по существу. Ранее 38-летний житель Воронежской области неоднократно привлекался к уголовной ответственности за хищения чужой собственности и отбывал наказание в колонии.

- Воронежец вновь совершил умышленное преступление против собственности, имея не снятую и не погашенную в установленном законом порядке судимость, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.