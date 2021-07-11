Еще 96 тамбовчан заразились коронавирусом к утру 11 июля

96 новых случаев коронавируса выявили в Тамбовской области за сутки. Из них: 38 мужчин, 52 женщины, шесть детей (мальчики 11,16 лет, девочки 5,9,11,15 лет). Возраст взрослых от 18 до 89 лет. Общее количество зараженных выросло до 35 760.

Как сообщил региональный оперштаб, 34 056 пациента выздоровели. 15 731 выписали из стационара, 18 325 снялис амбулаторного наблюдения. Госпитализированы 849 человек, из них диагноз «пневмония» у 790. На домашнем карантине находятся 1618 тамбовчан (из них подтвержденных случаев – 220). Сняты с наблюдения на дому – 53993. Выписаны из больниц – 22284.

К 11 июля первый этап вакцинации против коронавируса прошли 198 805 человек (99,4% от полученных препаратов). Две прививки сделали 141 520 человек.