Под Тамбовом мотоциклист врезался в большегруз: водитель в реанимации

Водитель мотоцикла получил тяжелые травмы Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой серьезные травмы получил 28-летний мужчина, произошла 8 июля в 22 часа 30 минут на 6 км подъезда к городу Тамбову. Водитель мотоцикла «Хонда CB400SF» столкнулся с большегрузом «МАЗ 5529» с прицепом, которым управлял 46-летний водитель. После удара мотоцикл отбросило сначала на обочину, а потом в кювет.

- После аварии водителя мотоцикла госпитализировали в реанимационное отделение городской клинической больницы им. Архиепископа Луки, - рассказали в пресс-службе регионального УГИБДД.