Коронавирус в Тамбове, последние новости на 9 июля: число заболевших за сутки составило 97 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 9 июля, 35565 человек. 33921 заболевший выздоровел, 626 тамбовчан умерли. За последние сутки зафиксировали 97 новых случаев, это на 3 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 32 мужчины и 58 женщин в возрасте от 18 до 89 лет, а также 7 детей от 1 года до 17 лет.

- На госпитализации находятся 832 человека, из них диагноз «пневмония» у 778 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.