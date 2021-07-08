В Тамбовском районе возводят новый детский сад

В поселке Строитель Тамбовского района идёт строительство второго корпуса детского сада «Непоседы». На сегодняшний день полностью готова коробка здания, осуществляется внутренняя отделка помещений, в ближайшее время планируется подключение инженерных сетей, благоустройство внешней инфраструктуры находится на стадии зонирования. Детский сад сможет принять 120 детей от 1,5 до 6 мест.

Детский сад возводится в реализации федерального проекта «Содействие занятости женщин» национального проекта «Демография». В саду будет шесть групп, в том числе две ясельных для детей от 1,5 до 2 лет и одна для детей от 2 лет до 3 лет. Это позволит снять напряженность вопроса очередности в детские сады в поселке Строитель для детей до 3 лет.

Как сообщает региональное управление образования и науки, на территории и в здании детского сада будет создано максимально простое, оригинальное развивающее пространство.

В группах предусмотрено зонирование: зона игр и подвижной занятости, зона творчества, зона познавательного развития, зона уединения, мобильный центры детской активности. В развивающем пространстве сада будут музыкальный и физкультурный залы, мастерские: мастерская живописи «Вернисаж», мастерская речи «Я говорю», мастерская «Лесенка радости», «Эмоционариум», мастерская «Маленький архитектор», мастерская «Песочный замок».

Зонирование площадей предусмотрено и в вестибюле: «Стена творчества», «Город Мастеров», «Сад достижение», «Музей Народного искусства России».

Особое внимание будет уделено созданию доступной среды для обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья.

На прилегающей территории будут расположены 6 прогулочных участков с теневыми навесами и оснащенной разным оборудованием спортивной площадкой. Для озеленения будут разбиты газоны, клумбы, высажены деревья и кустарники. Здесь также будет несколько зон: «Тропа здоровья», «Маленький пешеход», «Метеорологическая станция», «Зона свободного творчества».

- В данный момент уже начался подбор кадрового состава, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Педагогическими работниками второй корпус детского сада «Непоседы» укомплектован на 45%.