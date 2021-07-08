В Тамбовской области осудили иностранца, предложившего полицейскому взятку

В Кирсановском районе суд вынес приговор 37-летнему иностранцу. Его признали виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки».

Как установили следствие и суд, в мае 2020 года осужденный в служебном автомобиле передал полицейскому деньги в размере 27 300 рублей в качестве взятки, положив их на переднюю панель.

Взятка предназначалась за принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела по материалу процессуальной проверки в отношении сожительницы мужчины. Однако страж порядка отказался от незаконного денежного вознаграждения.

- Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Тамбовской области.