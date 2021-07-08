Коронавирус в Тамбове, новости на 8 июля: за сутки заболели 94 человека

В Тамбовской области число заразившихся коронавирусом, по данным на 8 июля, достигло 35468 человек. Из них выздоровели 33848 человек, 623 тамбовчанина умерли. За последние сутки болезнь обнаружили у 94 жителей региона, это на 5 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 37 мужчин и 53 женщины в возрасте от 19 до 95 лет, а также четыре ребенка от 3 до 14 лет.

- На госпитализации находятся 807 человек, из них диагноз «пневмония» у 745 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.