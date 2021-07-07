Три кафе Тамбова не соблюдали антиковидные правила

В Тамбовской области проходят рейдовые мероприятия по проверке соблюдения в общественных местах правил санэпидрежима, которые введены в связи с распространением коронавирусной инфекции. Особое внимание уделяется работе кафе и ресторанов. Днем в точках общепита может быть занята лишь половина имеющихся мест, с 23 часов до часа ночи — 20 процентов, до трех часов — каждое десятое место. После трех часов ночи работа предприятий общественного питания запрещена.

Помимо заполняемости залов проверяющие контролируют наличие дезинфицирующих средств, разметки для соблюдения социальной дистанции, достаточность запаса масок для персонала и посетителей, ведение журналов термометрии и санобработки помещений. По всем позициям фиксируются нарушения. В некоторых заведениях обнаружено использование кальянов, что в системе общепита запрещено с начала этого года.

- За нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения для кафе «Про плов» и «Хочу люлей» были изменены графики работы, теперь они могут быть открыты только до 1 часу, - пояснил специалист управления региональной безопасности области Дмитрий Герасимов. - Наложен временный запрет на осуществление деятельности «Кафе Арт ДК» и составлен протокол на юридическое лицо. Решение принимать будет суд.

Напомним, нарушение закона в период действия ограничений грозит административными штрафами. Для граждан это от 15 до 40 тысяч рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей - от 50 до 150 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.