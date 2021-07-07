В Тамбовской области тренер по боксу избил подростка

В Мучкапском районе вынесли приговор 42-летнему местному жителю, который является тренером по боксу. Мужчина обвинялся в нападении на 17-летнего подростка, который, как считал спортсмен, причастен к избиению отца его жены. Будучи нетрезвым тренер набросился на парня и ударил его кулаком в лицо. От этого подросток сразу потерял сознание. Несмотря на это, мужчина продолжал наносить ему удары ногами и руками по голове. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по ч.1 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности).

- Подсудимому назначено наказание в виде 410 часов обязательных работ, - сообщает прокуратура Тамбовской области.