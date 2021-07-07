В Тамбовской области под суд пойдет водитель фуры, устроивший ДТП, в котором серьезно пострадала женщина

В Тамбовской области под суд пойдет водитель большегруза, по вине которого в аварии получила травмы женщина. ДТП произошло вечером 28 января текущего года на 354-м километре автодороги Р-22 «Каспий» на территории Первомайского района. Здесь столкнулись грузовик «Исузу Форвард» и «Лада Гранта». Фура, за рулем которой находился 64-летний житель города Москва, двигался в сторону столицы. В какой-то момент водитель грузовика, догнав колонну из попутных машин, решил их обогнать. Не убедившись в том, что встречная полоса движения свободна, мужчина выехал на нее, не заметил едущий навстречу автомобиль «Лада Гранта», за рулем которого находилась 32-летняя жительница Первомайского района. Произошло столкновение, в результате которого пострадала водитель отечественного автомобиля. Женщину доставили в больницу города Мичуринска для оказания срочной медицинской помощи. Как было установлено позже, в результате аварии ей был причинен тяжкий вред здоровью.

После случившегося следователи МОМВД России «Первомайский» возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Полицейские опросили свидетелей, собрали улики и доказательства совершения преступления, назначили и провели судебную автотехническую и медицинскую экспертизы.

- По окончании расследования уголовное дело направили в суд Первомайского района для рассмотрения по существу, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Виновному может грозить до двух лет лишения свободы.