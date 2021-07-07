В Мичуринске осудили бизнесмена за взятку полицейскому

В Мичуринске вынесли приговор 36-летнему индивидуальному предпринимателю. Он признан виновным в совершении по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки».

Как установили следствие и суд, 26 февраля этого года в служебном кабинете бизнесмен положил под бумаги на стол сотрудника полиции конверт с деньгами в размере 15 тысяч рублей в качестве взятки за то, чтобы продавца его магазина не привлекали к административной ответственности за торговлю немаркированной табачной продукции.

Страж порядка от незаконного денежного вознаграждения отказался и сообщил о коррупционном факте в дежурную часть.

- Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.