Тамбовчанка за рулем «Lada» сбила 53-летнюю велосипедистку

Пострадавшую велосипедистку отвезли в больницу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала велосипедистка, произошла 6 июля в 15 часов 40 минут на Фабричном проезде в районе дома №1«А» города Рассказово. 37-летняя женщина-водитель, выезжая со второстепенной дороги наехала на управлявшую велосипедом 53-летнюю женщину.

- В результате ДТП велосипедистку доставили во вторую городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.