Тамбовские полицейские спасли семью из горящего дома

Пожар возник в сарае и вскоре перекинулся на дом, где спали люди Фото: УМВД России по Тамбовской области

Сотрудники ППС ОМВД России по городу Мичуринску помогли выбраться из горящего дома мужчине и женщине. В субботу, 3 июля, около 3 часов ночи выполняя полицейские Евгений Архелов, Павел Проворотов и Анатолий Ветрюк патрулировали свой участок на служебном автомобиле. В районе улицы Свердловской наукограда они увидели зарево и поспешили на место, чтобы разобраться, в чем дело. Подъехав ближе, полицейские увидели горящее строение, расположенное за частным домом. Один из полицейских перелез через двухметровый забор, второй пробрался во двор через соседний участок, в это время третий сотрудник ППС звонил спасателям и в дежурную часть, а позже присоединился к своим коллегам.

Оказавшись во дворе, полицейские поняли, что пламенем объят сарай, расположенный в непосредственной близости от жилого дома и огонь уже перекинулся на дом – начали заниматься крыша и стена комнаты, где было открыто окно. Предположив, что в доме могут находиться люди, полицейские начали стучать в окна. Спустя некоторое время на шум вышел сонный мужчина. Один из ППС-ников бросился в дом, где к этому моменту все уже было в густом дыму, отыскал в комнате спящую женщину и вывел ее на улицу. Убедившись, что в доме больше никого нет, полицейские отвели людей на безопасное расстояние и стали ждать пожарных. Огонь тушили около 40 минут, в здании практически полностью выгорела крыша. Жильцы предполагают, что пожар возник из-за непотушенного мангала, который они отнесли на ночь в сарай. Благодаря сотрудникам ППС в огне никто не пострадал. Семья поблагодарила их за спасение.

- За образцовое исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм сотрудники ОМВД России по г. Мичуринску лейтенант полиции Архелов Евгений, сержанты полиции Проворотов Павел и Ветрюк Анатолий представлены к поощрению руководством УМВД России по Тамбовской области, - сообщает пресс-служба регионального УМВД.