В столкновении двух авто в Тамбове получили травмы три молодые девушки

Одна из пострадавших - несовершеннолетняя Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой получили травмы три молодые тамбовчанки, произошла 6 июля в 20 часов 50 минут на улице Гагарина в районе дома №38 областного центра. 19-летний водитель автомобиля «Lada Kalina» столкнулся с «Volkswagen Passat», под управлением 23-летнего мужчины.

- В результате ДТП травмы получили пассажиры автомобиля «Lada Kalina»: две 18-летние девушки и 17-летняя девушка, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области. - На автомобиле скорой медицинской помощи пострадавших доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки и областную детскую клиническую больницу.