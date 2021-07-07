В Тамбовской области 37 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

В регионе 12 июля стартует дополнительный период сдачи ЕГЭ Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Как сообщили в управлении образования и науки, в текущем году 37 тамбовских выпускников набрали на ЕГЭ максимальные сто балов.

Всего в основном периоде ЕГЭ приняли участие 3 959 человек, из них 3658 выпускников этого года, 58 обучающихся СПО и 243 выпускника прошлых лет.

Максимальные сто баллов по одному предмету набрали 37 человек, две выпускницы получили 100 баллов сразу по двум предметам. Это выпускница 11 класса средней общеобразовательной школы города Котовска Анастасия Сысоева, она набрала 200 баллов на ЕГЭ по истории и обществознанию. И Анна Белякова – выпускница тамбовского Лицея №29, которая показала высокий результат на экзаменах по истории и русскому языку.

- Многим выпускникам до заветной сотни не хватило совсем немного баллов. Так, 2125 человек набрали от 80 до 99 баллов за период основного этапа ЕГЭ, - прокомментировали в пресс-службе администрации Тамбовской области.

На Тамбовщине 12 июля стартует дополнительный период сдачи ЕГЭ. В этот день участники сдадут экзамен по географии, литературе, иностранным языкам (раздел «говорение»), биологии и истории. 14 июля ребята смогут показать свои знания в обществознании, химии, физике, иностранных языках, также в этот день можно будет сдать ЕГЭ по профильной математике, информатике и ИКТ. А 17 июля пройдет резервный день сдачи ЕГЭ по всем предметам.