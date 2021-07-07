Коронавирус в Тамбове, новости на 7 июля: за сутки заболели 89 человек

В Тамбовской области число заразившихся коронавирусом, по данным на 7 июля, достигло 35374 человек. Из них выздоровели 33754 человека, 621 тамбовчанин умер. За последние сутки болезнь обнаружили у 89 жителей региона, это на 2 меньше, чем днем ранее. Среди заразившихся 31 мужчина и 55 женщин в возрасте от 18 до 92 лет, а также трое детей от 5 до 16 лет.

- На госпитализации находятся 805 человек, из них диагноз «пневмония» у 741 пациента- сообщает региональный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.