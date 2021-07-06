Тамбовчанина, до смерти избившего приятеля металлической пластиной, осудили на 7 лет

В Тамбовском районе суд вынес приговор 30-летнему местному жителю. Мужчина признан виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Как установили следствие и суд, 15 декабря прошлого года осужденный в течение дне выпивал в квартире у знакомого в поселке Строитель Тамбовского района. На фоне алкогольного опьянения мужчины начали спорить и ругаться.

Во время ссоры гость нанес приятелю удары кулаком по лицу, а затем несколько раз ударил его металлической пластиной по голове. Находящегося практически в бессознательном состоянии 42-летнего потерпевшего обнаружила его сожительница, вернувшаяся домой с работы. Прибывшие по ее вызову медики констатировали смерть мужчины.

- Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.