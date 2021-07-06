Прокуратура добилась ужесточения наказания тамбовчанину, по вине которого в ДТП погибли три человека

Прокуратура Тамбовского района обжаловала приговор виновнику ДТП, по вине которого погибли три человека. Суд первой инстанции признал водителя автомобиля «Toyota Camry» виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц, если оно совершено лицом находящимся в состоянии опьянения) и назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Прокуратура Тамбовского района не согласилась со слишком мягким приговором и добилась пересмотра этого дела в уде вышестоящей инстанции.

- 6 июля в Тамбовским областным судом представление прокурора удовлетворили, - сообщает прокуратура региона. - Срок наказания увеличен с 5 лет до 8 лет 6 месяцев колонии-поселения.