В Тамбове задержали иностранцев с крупной партией героина

Иностранцы купили крупную партию героина, чтобы реализовать ее на Тамбовщине Фото: УМВД России по Тамбовской области

Днем 4 июля сотрудники Управления наркоконтроля УМВД области на улице Николая Вирты с поличным при организации сети тайников с наркотиками задержали двоих иностранцев. При личном досмотре у 22-летних мужчин обнаружили 63 грамма героина, расфасованных в небольшие дозы в свертки. Доставленные в отдел жителей ближнего зарубежья признались, что прибыли в Тамбов для распространения особо крупной партии героина и проживали на съемной квартире в северной части областного центра. Позже в ходе обыска на съемной квартире полицейские нашли несколько свертков с наркотическим веществом. Экспертиза показала, что это был героин высокого качества общим весом 2,3 килограмма. Кроме этого, изъято несколько сотовых телефонов, весы для взвешивания наркотиков, упаковочное оборудование.

Иностранцы рассказали, что в столице через сеть Интернет закупили партию наркотиков для распространения на территории Тамбовской области.

- В следственном управлении УМВД области в отношении иностранцев возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, п. г ч.5 ст.228.1 УК РФ ««Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». За такое преступление предусмотрено пожизненное лишение свободы, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - По решению суда иностранные мужчины арестованы и помещены под стражу на период расследования уголовного дела. Проводится сбор улик и доказательств совершения преступной деятельности.