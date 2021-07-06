Стела в Тамбове будет отсчитывать время до Дня выборов

Скоро стела начнет считать, сколько осталось до выборов Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Стела у парка культуры в Тамбове будет отсчитывать дату до нового значимого городского события. Напомним, до 12 июня тамбовчане могли отслеживать, сколько дней осталось до празднования Дня города. Традиционно, после этого мероприятия, стела начинала отсчитывать время до Дня Знаний – 1 сентября. В этом году в городе нашлось более значимое событие – Единый день голосования, который пройдет 19 сентября. В связи с этим стелу украсили в цветах российского триколора и снабдили надписью «Выбираем вместе!». Отсчет до даты выборов стартует в ближайшее время.