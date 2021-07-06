Экс-глава сельсовета в Мичуринском районе присвоила себе деньги, выделенные на благоустройство

В Мичуринском МСО СУ СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела в отношении бывшей главы одного из сельсоветов Мичуринского района, обвиняемой в совершении преступления по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, на протяжении 2017-2018 г.г. женщина предоставляла в бухгалтерию фиктивные договоры, заключенных с физическими лицами на благоустройство территории сельсовета (расчистка дорог, уборка кладбища, покос травы) и незаконно завладела средствами бюджета сельского поселения в размере около 250 тысяч рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению. В реальности, работы, на выполнение которых обвиняемой заключались договоры, выполнялись по ее просьбе безвозмездно работниками сельскохозяйственной организации или местными жителями в рамках субботника. В ходе расследования уголовного дела ущерб, причиненный бюджету сельсовета, обвиняемой возмещен в полном объеме.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области.