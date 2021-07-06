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Происшествия6 июля 2021 12:21

Котовчанин обокрал приемное отделение и лабораторию больницы

Мужчина ранее был судим и недавно вернулся из колонии
Ксения АЛЕШИНА
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В полицию Котовска поступило сообщение о нескольких кражах в городской больнице. Как оказалось, из приемного отделения были похищены миксер и два перфоратора. А из лаборатории пропали микроскопы и радиаторы отопления.

По подозрению в кражах задержали 39-летнего местного жителя. Он уже имел проблемы с законом и недавно вернулся из мест лишения свободы. Во время допроса мужчина дал признательные показания.

- Возбуждено уголовное дело по ч.2. ст. 158 УК РФ «Кража». Виновному грозит наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.