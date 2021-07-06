На улице Сергеева-Ценского в Тамбове стартовал ремонт теплосетей

Бригада муниципального предприятия «Тамбовтеплосервис» приступила к земляным работам в рамках реконструкции магистральных теплосетей на улице Сергеева-Ценского. В перспективе мастерам предстоит отремонтировать 600 метров инженерных коммуникаций. От этих теплосетей запитаны 30 жилых домов, а также социально значимые объекты: три детских сада, два учреждения здравоохранения, гимназия №12 им. Г.Р. Державина. В этом году здесь также отремонтируют три теплокамеры, а еще 168 метров изношенных коммуникаций заменят сверх плана.

Как отмечают специалисты «Тамбовтеплосервиса», проблемы с поставкой горячей воды для потребителей будут минимизированы - ее отключение произойдет максимум на трое суток. Все работы на данном участке планируется завершить к середине августа.

В связи с проведением работ, до 19 июля проезжая часть улицы Сергеева – Ценского на участке от улицы Советская до Набережной будет перекрыта.

- Для удобства водителей до 19 июля возобновлено автомобильное движение на ул. Набережной, от улицы Августа Бебеля до улицы Фридриха Энгельса, - сообщает пресс-служба администрации города. - Кроме того, на время проведения ремонтных работ дорожные знаки, запрещающие движение транспортных средств на этом участке, будут закрыты, а шлагбаум на улице Набережной, в районе пересечения с улицей Сергеева-Ценского, открыт.