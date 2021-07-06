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Происшествия6 июля 2021 10:20

В Тамбовской области 19-летний водитель сбил пешехода и врезался в бетонный столб

В аварии пострадала 35-летняя женщина
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Молодой водитель сбил пешехода и налетел на столб

Молодой водитель сбил пешехода и налетел на столб

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Авария, в которой пострадала 35-летняя тамбовчанка, произошла 5 июля в 10 часов 20 минут на улице Первомайской около дома №79 города Жердевка. 19-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21101» совершая обгон сбил стоявшую на обочине пешехода. После столкновения машина потеряла управление, продолжила движение и врезалась в бетонный столб.

- В результате ДТП пешеход получила травмы, женщину доставили в ТОГБУЗ «Уваровская ЦРБ», - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.