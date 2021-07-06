10 тамбовских пляжей непригодны для купания

Санитарные врачи провели очередное исследование проб воды, взятых на тамбовских пляжах. Их проверили на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.

По результатам лабораторных исследований, проведенных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области», вода водоемов не соответствует требованиям санитарного законодательства по микробиологическим показателям в 10 санкционированных местах купания:

- р. Цна, Тамбовский район, с.Бокино;

- канал реки Цны, пляж «Парус» (левый берег канала реки Цны, в районе кафе «Парус», ул. Набережная, 14);

- канал реки Цны пляж «Детский», (правый берег канала реки Цны в районе парка «Дружбы», вблизи» Тезикова моста»),

- р. Цна, пляж «Спортивный» (левый берег реки Цны на Рассказовском шоссе после «Кривого моста»);

- пруд р.п. Новая Ляда, Тамбовский район, пляж «Пруд Новолядинский»,

- р.Цна, Тамбовский район, с.Тулиновка,

- р.Цна, Тамбовский район, с.Татаново,

- река Цна, СНТ "Эльдорадо" Тамбовский район, Покрово-Пригородный с/совет, с. Перикса,

- река Цна в районе МНТК "Микрохирургии глаза", г.Тамбов

- карьер "Ласковский" со стороны парка "Победы", г.Тамбов.

- Из-за того, что качество воды в этих местах не соответствует гигиеническим нормативам, не рекомендуется использовать указанные зоны рекреации для купания, - сообщает региональное управление Роспотребнадзора.