Коронавирус в Тамбове, последние новости на 6 июля: число заболевших за сутки составило 91 человек

В Тамбовской области число заразившихся COVID-19 составляет, по данным на 6 июля, 35285 человек. 33664 заболевших выздоровели, 618 тамбовчан умерли. За последние сутки зафиксировали 91 новый случай, это на 7 больше, чем днем ранее. Среди заразившихся 34 мужчины и 53 женщины в возрасте от 19 до 96 лет, а также четверо детей от 1 года до 12 лет.

- На госпитализации находятся 834 человека, из них диагноз «пневмония» у 754 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции.