Тамбовчанину, надругавшемуся над женщиной в подъезде дома, вынесли приговор

В Тамбове суд вынес приговор 28-летнему местному жителю. Его признали виновным в совершении по ч. 1 ст. 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

Как установили следствие и суд, вечером 27 июня 2020 года, тамбовчанин проходил по улице Мичуринской, где встретил 31-летнюю женщину, которая вместе с маленьким ребенком шла домой. Мужчина проследовал за ней и вошел в подъезд. В лифтовом холле он схватил потерпевшую и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся.

- Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Тамбовской области.