В Тамбовской области под колеса авто попали юные водители электросамоката и мопеда

В авариях пострадали трое подростков Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В Тамбовской области под колеса машин попали двое подростков. Первая авария произошла в 21 час 15 минут на улице Гоголевская в районе дома №153 города Мичуринска 50-летний водитель автомобиля «Dodge RAM 1500» столкнулся с электросамокатом «Jilong Kugoо М4 PRO», под управлением 15-летнего подростка, который выехал на нерегулируемый перекресток. Юного водителя электросамоката доставили в больницу.

В этот же день, около 22 часов 27-летний водитель «Geely» на улице Мира рабочего посёлка Умёт сбил 16-летнего парня, управлявшего мопедом «Бандит».

- Подростка и его 15-летнюю спутницу отвезли в детскую областную больницу, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.