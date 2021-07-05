В Тамбовской области стартует второй этап зачисления детей в школы

В Тамбове завершился первый этап приема документов на зачисление детей в первый класс. Всего на данный момент подано 9062 заявления на зачисление. На первом этапе образовательные организации принимали заявления только от семей, проживающих на закрепленной территории, а также имеющих право на внеочередной, первоочередной и преимущественный приём.

Как рассказали в управлении образования и науки области, в отдельных школах количество мест оказалось меньше, чем поданных заявлений. Поэтому некоторые родители получили уведомления об отказе в приеме в связи с отсутствием свободных мест. В этом случае родителям или законным представителям необходимо обратиться в органы местного самоуправления на территории которого зарегистрирован ребенок для решения опроса о месте обучения ребенка. Администрация в обязательном порядке должна решить вопрос о его устройстве в другую школу, в которой имеются свободные места.

Второй этап приема заявлений на зачисление в первые классы стартует 6 июля. На этом этапе школы начнут прием заявлений от жителей, не проживающих на закрепленной за школой территории. Продлится прием заявлений до момента заполнения свободных мест.

- Подать документы можно лично в школе или через ее сайт, отправить на адрес электронной почты образовательной организации, а также через портал «Госуслуги», - сообщает управление образования и науки Тамбовской области.