Темпы вакцинации от коронавируса на Тамбовщине выросли вдвое

По данным начальника управления здравоохранения области Марины Лапочкиной, на сегодня уровень заболеваемости коронавирусом в Тамбовской области остается ниже среднероссийского, однако эпидемиологическую ситуацию можно охарактеризовать как напряженную.

- За последние две недели ежедневная заболеваемость увеличилась на 42 процента и рост продолжается, - говорит Марина Лапочкина. - Коэффициент распространенности инфекции вырос, число госпитализированных увеличилось почти на 20 процентов. В реанимациях ежедневно находится до 80 человек. Вызовов скорой медицинской помощи стало больше на 10 процентов.

В системе здравоохранения увеличился коечный фонд, дополнительно развернуто 324 койки (всего развернуто 1199 коек). Свободными остаются 21 процент коек.

Наиболее высокий уровень заболеваемости, превышающий среднеобластной показатель, наблюдается в 12 муниципалитетах. Причем, в Бондарском и Уваровском районах он вдвое выше, чем в среднем по области.

За последнюю неделю 168 очагов зарегистрировано в организованных коллективах с общим числом заболевших 316 человек, поэтому глава региона Александр Никитин настаивает не только на проведении индивидуальной разъяснительной работы в коллективах, но и на принятии мер стимулирующего характера, организации выездного вакцинирования прямо на рабочих местах.

Сегодня каждый третий тамбовчанин из числа подлежащих вакцинированию, получил прививку, это более 181 тысячи человек. После введения на прошлой неделе обязательной вакцинации для определенных групп населения темпы вакцинации увеличились вдвое. В рейтинге субъектов РФ по вакцинации Тамбовская область улучшила свои позиции и занимает сегодня 38 место (было 45 место). Лучшие позиции по области - в Токаревском, Староюрьевском, Мучкапском, Кирсановском районах и в г. Котовск, где в среднем привито уже 43 процента населения, подлежащего вакцинации.

Сегодня в регион поступило 17850 доз вакцины «СпутникV», на днях ожидается еще поступление.