На ж/д вокзале в Тамбове полицейские задержали мужчину с наркотиками

В Тамбове транспортные полицейские задержали на территории грузового двора станции «Тамбов-1» 50-летнего мужчину. Во время досмотра у него обнаружили сверток, обернутый черной изолентой цвета, внутри которого находился пакетик с порошкообразным веществом светло-розового цвета.

- Согласно справке об исследовании, содержимое является производным наркотическим средством N-метилэфедроном массой 1,05 грамма, что является крупным размером, - сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

На тамбовчанина завели уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение и хранение наркотического средства в крупном размере».