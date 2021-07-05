В Мичуринске переименовали музыкальную школу

В наукограде официально зарегистрировали переименование «ДМШ №1 г. Мичуринска» в Мичуринскую детскую музыкальную школу им. С.В. Рахманинова. В прошлом году присвоение имени великого композитора учреждению подтверждено решением Мичуринского городского Совета депутатов.

150 лет со дня рождения знаменитого композитора Сергея Рахманинова исполнится в 2023 году. К этой дате в России планируют приурочить Год музыки.

Воспитанники детской музыкальной школы наукограда не раз становились победителями и призерами международных конкурсов. Ежегодно школу оканчивают до 70 человек. В настоящее время там учатся 633 человека по 15 специальностям.

- В 2021 году открывается новая страница в жизни Мичуринской детской музыкальной школы им. С.В. Рахманинова. Это значимое событие не только для нашего города, но и для региона в целом. Это новый толчок в развитии учреждения, - сказал глава Мичуринска Максим Харников.