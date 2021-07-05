В Тамбовской области осудили мошенницу, предлагавшую помощь в оформлении инвалидности

На Тамбовщине прокурор Гавриловского района поддержал государственное обвинение в отношении жительницы Бондарского района по ч.2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Установлено, что женщина предложила одной жительнице Гавриловского района за 90 тысяч рублей помочь в оформлении группы инвалидности ее несовершеннолетнему сыну, а другой за 380 тысяч рублей помочь пройти обследования в медучреждениях Тамбова. После получения денег мошенница обещания не выполнила.

- Аналогичные эпизоды ее мошеннической деятельности установлены и в других районах области, - сообщает пресс-служба прокуратуры Тамбовской области.

Путем частичного сложения наказаний по указанным статьям, в том числе по ранее вынесенному приговору за аналогичное преступление, женщину приговорили к 8 годам и 6 месяцам колонии общего режима.