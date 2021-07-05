В Тамбовской области 19-летний парень обокрал недействующее предприятие

В Тамбовском районе полицейские раскрыли кражу с территории недействующего предприятия, расположенного в деревне Орловка. Как оказалось, ее совершил 19-летний безработный местный житель. Молодой человек похитил комплектующие из трансформатора и сдал их в пункт приема металлолома, а вырученные деньги потратил на личные нужды.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1. ст. 158 УК РФ «Кража». Сотрудники полиции установили, что парень не раз привлекался к ответственности за воровство, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

Как оказалось, молодой человек промышлял кражами у местных жителей, воруя из гаражей и сараев различную утварь. На данный момент он находится в СИЗО.