В Тамбове и Мичуринске сбили детей на велосипедах

Водитель скрылся с места аварии, которая произошла в Тамбове Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

За одни сутки, 2 июля, на территории Тамбовской области произошли две аварии с участием детей-велосипедистов. Первое ДТП зарегистрировали в 15 часов 26 минут на улице Кооперативной в районе дома №41 города Мичуринска. 33-летний водитель автомобиля «ГАЗ А23К22»сбил 9-летнего мальчика, который неожиданно выехал с тротуара на проезжую часть. Ребенка с травмами доставили в городскую мичуринскую больницу.

В этот же день, в 17 часов 50 минут на улице Астраханской в районе дома №39 города Тамбова, неизвестный водитель наехал на 15-летнего подростка. С места ДТП автомобилист скрылся, его разыскивают.

- Пострадавшего велосипедиста медики осмотрели на месте и отпустили домой, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.