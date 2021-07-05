Тамбовские борцы взяли два «золота» на первенстве мира по спорту глухих

Антон Бубнов и Геннадий Борисов - воспитанники спортивно-адаптивной школы Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Турции прошли главные мировые старты среди юниоров по спорту глухих (греко-римская борьба). В них приняли участие спортсмены из 40 стран.

В составе сборной России выступили два тамбовчанина – Антон Бубнов и Геннадий Борисов. Оба молодых человека показали высокий уровень и завоевали золотые медали.

- Антон Бубнов провел на турнире 4 схватки, своим соперникам он не уступил ни одного очка - победил с общим счетом 32-0. Геннадий Борисов также победоносно прошел по сетке турнира и отдал соперникам лишь один балл, - сказал директор спортивно-адаптивной школы Михаил Бударин.