Тамбовские школы, колледжи и детсады начали подготовку к новому учебному году

В Тамбовской области школы, колледжи, детские сады и учреждения дополнительного образования начали подготовку к новому учебному году, завершить которую они должны до 13 августа.

- Приемка образовательных организаций к новому учебному году начнётся 23 июля и продлится до 13 августа. Специалисты в составе комиссии уделят внимание вопросам соблюдения требований антитеррористической и противокриминальной защищенности, пожарной безопасности, созданию безопасных условий пребывания, техническому состоянию зданий и благоустройству территорий, - сказал Евгений Нехорошев, заместитель заведующего отдела материального обеспечения Центра бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения.

В этом году 1 сентября на Тамбовщине готовятся принять детей и подростков 256 детских садов, 422 школы, 25 образовательных организаций системы среднего профессионального образования, 63 учреждения дополнительного образования.